8 günde 25 vefat

Devletin açıkladığı normallaşme dönemi ile birlikte tüm illerde olduğu gibi ilimizde de yeni tip koronavirüs salgını giderek yayılmayı sürdürüyor. Mart ayında koronavirüsle mücadelede en iyi iller konumunda olan ancak Haziran ayında başlayan normallaşme sürece ve Kurban Bayramı ile birlikte vaka sayıları artıya geçen Çorum’da ölümler de önlenemiyor.

Birçok vatandaş özellikle Ekim ayının gelmesiyle birlikte artan koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayısını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre Çorum'da son 7 günde yaşanan yüksek vefat sayısı Pazartesi günü de devam etti. 12 Ekim 20202 günü ilimizde koronavirüs tedavisi gören 5 hasta daha hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamalara ve çalışmalara rağmen Covid-19 bir türlü durdurulamaz iken son 8 günde 25 kişinin virüse kurban gitmesi vatandaşta tedirginliğin artmasını da sağladı.

Buna göre ilimizde 5 Ekim günü 5 kişi, 6 Ekim günü 3 kişi, 7 Ekim günü 3 kişi, 8 Ekim’de 2 kişi, 9 Ekim’de 5 kişi, 11 Ekim’de 2 kişi ve 12 Ekim günü ise 5 kişi olmak üzere toplam 25 kişi Covid-19’a kurban gitti.

(Haber Merkezi)