8 bin 805 konut satıldı

Türkiye’de 2020 yılında toplam 1 milyon 499 bin 316 konut satılırken, bu konutların 8 bin 805’i Çorum’da satılmış oldu. Konut satışları kredi faizlerinin düşürülmesi ile geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Aralık Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Çorum İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da 2020 yılı Aralık ayında konut satışı bir yılda % 48,3 azalarak 578 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. 578 konut satışı ile ülkede toplam konut satışlarının % 0,5’i Çorum'da gerçekleşirken en çok konut satışı yapılan iller arasında 41. sırada yer aldı.

Konut satışlarında Aralık ayında İstanbul 20 bin 236 konut ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 990 konut satışı ve % 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve % 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.

Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı 100 olarak gerçekleşti. Ülkede ipotekli konut satışı içinde Çorum’un payı % 0,7 ile 26. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 251 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Çorum, diğer satış türleri sonucunda 478 konut el değiştirdi. Çorum diğer konut satışında ülkedeki konut satışlarından % 0,5’Iik pay alarak 43. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 985 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. Çorum’da 578 konut satışının, 237’si ilk satış, 341’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Öte yandan Aralık ayında Samsun’da Bin 816, Tokat’ta 367 ve Amasya’da 364 olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)