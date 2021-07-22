Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 64 milyon 48 bin 138'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 70 bin 210, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 306 bin 826 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64 milyon 48 bin 138'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 764 bin 253, Ankara'da 5 milyon 201 bin 436, İzmir'de ise 4 milyon 314 bin 401 doz aşı yapıldı.

59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

"Tedbirlere uyun, aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."