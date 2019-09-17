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8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 8 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti.

8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 8 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül 2019 Salı 12:33
8 ayda yollarda 271 bin trafik kazası yaşandı, bin 644 kişi öldü

İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Kurban Bayramını'nın da idrak edildiği 2019 Ağustos ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Bir ay boyunca ülke genelinde 36 bin 754 kaza meydana geldi. Kazalarda 31 bin 844 kişi yaralanırken, 298 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 117 bin 727'sine sürücü kusuru sebep olurken, 10 bin 560 kazaya yaya, 2 bin 679 kazaya araç, 726 kazaya yol, bin 339 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 8 ayındaki kazalardan 3 bin 29'una kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 579 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

(İHA)

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