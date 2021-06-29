8 arsadan 5’i satıldı

Mülkiyeti Belediye’ye ait olan 3 adet villa ve konut arsası ile 5 adet ticaret ve sanayi arsası olmak üzere toplam 8 arsa, 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü satışa çıkarıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda yapılan ihalede 3 arsaya talipli çıkmazken, kalan 5 arsa ise 2 milyon 377 bin liraya satıldı. (Haber Merkezi)

