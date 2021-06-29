8 arsadan 5’i satıldı
Çorum Belediyesi’nin ihale yoluyla satışa çıkardığı 8 arsadan 5’i satıldı.
Güncel 29.06.2021, 20:40
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Mülkiyeti Belediye’ye ait olan 3 adet villa ve konut arsası ile 5 adet ticaret ve sanayi arsası olmak üzere toplam 8 arsa, 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü satışa çıkarıldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda yapılan ihalede 3 arsaya talipli çıkmazken, kalan 5 arsa ise 2 milyon 377 bin liraya satıldı. (Haber Merkezi)
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