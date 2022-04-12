8 arsadan 10.7 milyonluk gelir

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen Üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren, Ünsal Yeter, Şükrü Genç, Yüksel Poyraz ve Erhan Balcı yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen üç ayrı ihalede toplam 12 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Mülkiyeti Belediye’ye ait Kuruçay Silmkent bölgesinde bulunan villa ve konut arsası saat 14.00’de ihaleye sunuldu. Muhammen bedeli 8 milyon 750 bin TL olan arsaya alıcı çıkmadı.

BİR ARSA 5 MİLYON 750 BİN TL’YE SATILDI

Mülkiyeti Belediye’ye ait Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ticaret ve konut arsası ise saat 14.30’da ihaleye sunuldu. Buna göre arsaya Mahmut Özcan ile Cuma Can talip oldu. Kapalı zarfta sunulan tekliflere göre Mahmut Özcan 4 milyon 859 bin TL, Cuma Can ise 5 milyon 250 bin TL teklif verdi. İhalenin açık artırma bölümüne ise en yüksek teklife göre başlandı. Açık artırma sonunda 5 milyon 750 bin TL teklif veren Mahmut Özcan arsayı satın almış oldu.

10 ARSADAN 5 MİLYON TL

Belediye daha sonra saat 15.00’de ise Kuruçay bölgesinde bulunan 10 arsayı ihale etti. Buna göre 561 bin TL ile 1 milyon 122 bin TL arasında değişen muhammen bedellerle ihaleye çıkan 10 arsadan 3 tanesine alıcı çıkmadı. 727 metrekare ölçeğindeki ilk arsayı Yasemin Ağca 680 bin TL’ye alırken, 632 metrekare büyüklüğündeki ikinci arsayı Engin Güleç 594 bin TL’ye, 627 metrekarelik üçüncü arsayı ise Davut İsmail Çilkaya 567 bine satın aldı.

İhalede daha sonra 4 ve 5 numaralı arsalara alıcı çıkmazken, 643 metrekare büyüklüğündeki 6 numaralı arsayı Yusuf Bahri Gümüş 709 bin TL’ye aldı. 7 numaralı arsaya alıcı çıkmayan ihalede 8 numaralı arsayı Muhammet Berat Başar 800 bin TL’ye, 9 numaralı arsayı Bekir Çetin 810 bin TL’ye ve 10 numaralı arsayı ise Arif Kır 843 bin TL’ye satın aldı.

İhale sonucunda Kuruçay bölgesindeki 10 arsadan 7’si 5 milyon 3 bin TL’ye satılırken, Belediye’nin üç ayrı ihalede toplam geliri 10 milyon 753 bin TL oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

