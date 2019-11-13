7’den 70’e her yaştan Çorumlu fidan dikmek için akın etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyasının ülkemiz için önemine değinen onlarca vatandaş bu kapsamda Akkent Mahallesi Celilkırı bölgesindeki fidan dikim alanını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurdu. Gruplar halinde 156 dekarlık alanda oluşturulan 60 dikim sahasına ayrılan vatandaşlar kırdıkları rekorla tüm Türkiye’nin gururu olmayı başardı.

Vatandaşlar etkinlikle ilgili gazetecilere yaptıkları açıklamalarda bu seferberliğin devam etmesi gerektiğini, Türkiye’nin geleceğine nefes olmak adına programa katıldıklarını ve gelecek nesillere yeşil bir Çorum ve Türkiye bırakmak istediklerini dile getirdiler. Çorumlular rekoru kırmanın yanında il genelinde belirlenen 312 ayrı noktada 400 binden fazla fidan dikimini de 3 saat içerisinde yaptılar.

(Volkan SINAYUÇ)