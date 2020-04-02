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79 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.

79 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:33
79 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı. 

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. 

Koca, paylaşımında, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." bilgisini verdi.

AA

Son Güncelleme: 03.04.2020 00:45
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