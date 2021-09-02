“759 köyümüzle birlikte büyük bir ailenin ayrılmaz parçalarıyız”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Sn. Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut ve Başkan Yardımcısı Kenan Yıldırım ile birlikte Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde yapılan üretimler hakkında istişarede bulunduklarını belirten Ahlatcı, “Devletimiz çiftçimize ciddi ölçüde destek olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Çorum’umuz, Ziraat Odamız, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ve ilgili diğer kurumlarla beraber çalışma ve projeleriyle çoğu illere örnek olmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm kuruluşlarımız köylerimize çiftçilerimize destek olmak için gayretle çalışmaktadır. Biz de kendilerine her daim gereken desteği vermekteyiz” dedi.



“Özellikle köy ve mahalle muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır” diyen Ahlatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çok önemli ve zorlu vazifeler ifa eden cefakâr muhtarlarımızın en ufak sorunlarında dahi 24 saatin her anında yanlarında olmaya çalışan İl Teşkilatımız olarak, Çorum’umuzda 759 köyümüz ve mahalle muhtarlarımızla birlikte biz büyük bir ailenin ayrılmaz parçaları olduğumuzun bilinmesi gerekmektedir. Çorum’umuzu yarınlarda çocuklarımızın çok daha güzel imkanlarda yaşayacağı bir il haline getirmek için, köy köy mahalle mahalle, Valiliğimiz, Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz, Belediyelerimiz, Teşkilatlarımız ve Milletvekillerimizle beraber hiç durmaksızın çalışmaya devam etmekteyiz. Kavgadan, fitneden çok acılar çekmiş olan güzel Çorum’umuzda rabbim bizlere hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Derdimiz laf söz dedikodu ile kavga etmek değil, şehrimizdeki birlik beraberliğimizi daha sıkı hale getirmektir. Hangi saikle olursa olsun memleketimizde fitne yaratılmasına, kardeşliğimize kastedilecek en ufak bir girişime müsaade etmemiz mümkün değildir. Dün olduğu gibi bugün ve her daim başta tüm Ak Parti Teşkilatlarımız olmak üzere milletvekillerimizin ve il ve ilçe başkanlıklarımızın gönlüde kapısı da tüm vatandaşlarımıza açıktır. Bu vesileyle ilimizdeki tüm bu projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

