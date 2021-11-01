“759 köyümüze adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz”
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, 759 köy ve bağlılarına adaletli bir şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Güncel 01.11.2021, 21:05 01.11.2021, 19:23
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“Önemli olan iyi eserler bırakmaktır” diyen Bektaş, “Biz bu hizmetleri yaparken devletin verdiği imkanlar çerçevesinde hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Tahtasız’la yaşanan tartışmanın kendisini üzdüğünü kaydeden Bektaş, “Hangi siyasi partiden temsilcisi gelirse ona selamlama konuşması veririm. Ancak CHP İl Başkanı selamlama konuşmasının dışına çıktı. Bunu da onun cahilliğine veriyorum. CHP grubu üzerinden gelen talepleri her zaman dikkate alıyorum. Muhalefet tabi ki muhalefetliğini yapacak. Ancak AK Partili Meclis arkadaşım da beni eleştirmeye çalışıyor. Ben bildiğim yoldan devam edeceğim” dedi.
(Taner ŞİMŞEK)
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