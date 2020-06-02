750 bin TL’lik slaj makinesi çiftçinin hizmetine sunuluyor

Elektriğin olmadığı yerde slaj yapma imkanı sağlayan 750 bin TL’lik yeni bir slaj makinesi daha Çorum çiftçisinin hizmetine sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kurumu ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya yeni alınan slaj makinesini tanıttı.

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet kurum personeli ve yöneticileri tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde karşılandı. Daha sonra ise 750 bin TL’ye malolan balya ve slaj makinesi incelendi. Toplam 58,7 KW elektrik sarf eden ve elektrik imkanı olmayan yerlerde bile 140 hp traktör sistemi ile balya ve slaj yapma özelliği bulunan aletin özel yazılımı sayesinde full elektronik ve otomatik olarak çalıştığını dile getiren Orhan Sarı, makinenin Çorum çiftçisine kazandırılmasında emeği geçen Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Yeni balya ve slaj makinesinin tesliminde konuşan Çorum Milletvekili Ceylan, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin önemine değinerek bu tür aletler sayesinde çiftçinin girdilerinin azalacağını, önümüzdeki dönemde Çorum’daki tarımsal sivil toplum kuruluşlarının yıldız olacağını, bu konuda Tarım İl Müdürü Orhan Sarı’nın da önemli katkılar sağladığını söyledi. Törende ayrıca Koyun Keçi Birliği için alınan 112 bin TL değerindeki traktör de incelendi.

(Haber Merkezi)