75 milyonluk kaçak eşya ele geçirildi

“27 Ocak Dünya Gümrük Günü” etkinlikleri kapsamında Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Dünya Gümrük Örgütünün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl üye ülkelerde Dünya Gümrük Günü olarak kutlandığını belirtti.

Samsun Gümrük Bölge Müdürlüğü’nün; Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 Gümrük Müdürlüğü, Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve 2 Ticaret Denetmenliği Grup Başkanlığı olmak üzere toplam 12 idare, 350 personel ile görev ifa ettiğini anlatan Başaran, “Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında 2019 yılında 1 milyar 543 milyon 908 bin 419 dolar ihracat, 2 milyar 243 milyon 555 bin 566 dolar ithalat işlemi yapılmış, 1 milyar 110 milyon 938 bin 521 TL vergi tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bağlantımız Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 75 milyon 155 bin 140 TL tutarında kaçak eşya ele geçirilmiş, Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünce de araç ve eşya satışlarından toplamda 10 milyon 312 bin 987 TL hasılat elde edilmiş, net gelir ise 2 milyon 816 bin 481 TL olmuştur. Ayrıca Ticaret Grup Başkanlıklarımıza toplam 3 bin 533 adet ürün denetimi gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzün dış ticaret hacminin yüzde 92'si bağlantımız Samsun Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmekte olup 2019 yılında Samsun Gümrüğünden 1 milyar 324 milyon 393 bin 960 dolar ihracat, 2 milyar 182 milyon 721 bin 704 dolar ithalat gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl verileri dikkate alındığında ihracatta yüzde 26 oranında artış, ithalatta ise yüzde 14'lük düşüş gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 de yüzde 40 iken 2019 yılında bu oran yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir. En çok ihracı yapılan ürünler; sigara, kütük demir, narenciye, un, bakır konsantresi, fındık, en çok ithal edilen ürünler; buğday, motorin, hurda demir, LPG, alüminyum ve taş kömürü olmuştur” dedi. (İHA)