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747 yaşlıya evde temizlik hizmeti

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği, "Gönül Projesi" ile ulu çınarların yanında yer olmaya devam ediyor.

747 yaşlıya evde temizlik hizmeti

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği, "Gönül Projesi" ile ulu çınarların yanında yer olmaya devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:03
747 yaşlıya evde temizlik hizmeti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, bakım ve temizlik hizmeti ulu çınarları evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın yaptığı açıklamada, “Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Bizler de bu inançla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gönül Köprüsü projesi kapsamında hem ulu çınarlarımızın rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi hem de yaşamlarını kolaylaştırmak için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onları belirli periyotlar halinde ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Evde temizlik hizmetimiz ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, temizlik yapacak durumda olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerini dip köşe temizliyor. Şu an 548 evde 747 yaşlımıza evde temizlik hizmeti veriliyor. Büyüklerimizin her alanda yardımlarına koşuyoruz. Yaptığımız gönül belediyeciliği çalışması ile hem gönülleri kazanıyoruz hem de başımızın tacı büyüklerimizin duasına mazhar oluyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi. (Haber Merkezi)

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