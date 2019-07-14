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74 sanatçıdan karma resim sergisi

Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali nedeniyle Çorum’a davet edilen ve Çorum’da ikamet eden sanatçılar tarafından hazırlanan karma resim sergisi beğeni gördü.

74 sanatçıdan karma resim sergisi

Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali nedeniyle Çorum’a davet edilen ve Çorum’da ikamet eden sanatçılar tarafından hazırlanan karma resim sergisi beğeni gördü.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:40
74 sanatçıdan karma resim sergisi

Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılışının ardından gerçekleştirilen sergi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sergide 74 sanatçının eserlerinin yer aldığını ifade etti. Sergideki eserlerin genellikle Çorum temalı olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, eserlerin 40 kadarının sanatçılar tarafından belediyeye verileceğini anlattı.

Bünyamin Ağbal’ın sorumluluğunu üstlendiği karma sergide Gazeteniz ÇORUM HABER’in eki Yazılıkaya’nın yayın kurulu üyelerine ait resimler de yer aldı.

(Erkan BAYATLI)

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