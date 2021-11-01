 “74 adet alet ekipman destek kapsamına alındı”

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberinin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Önceki desteklenmelere ek olarak 74 adet yeni ekipmanın destek kapsamına alındığını söyleyen İl Müdürü Orhan Sarı, “Ekonomik yatırımlar başvuruları 31.10.2021 tarihinde başlayıp 21.01.2022 tarihinde sona erecektir. Altyapı yatırımları başvuruları ise 31.10.2021 tarihinde başlayıp 17.12.2021 tarihinde sona erecektir.

Geçen etaplara ek olarak altyapı yatırımlarında verilen makine ekipmanlar içine 74 kalem makine ekipman destek kapsamına girmiştir. Yatırım niteliği yeni tesis olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyondan 3.5 milyon liraya yükseltilmiştir.

Geçmiş Dönemlerde Hibe Desteğinden faydalanmış yatırımcıların üç yılını dolduranlara teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için program kapsamında sağlanan desteklemelere tekrar başvuru hakkı tanınmıştır. Yatırımcılarımızın desteklemelerden faydalanabilmesi için İl ve İlçeler Müdürlüklerinde eğitimler yapılacaktır. Ayrıca İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelinden gerekli bilgiyi alabileceklerdir” dedi. (Haber Merkezi)

