Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının 574'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye yükseldiği bildirildi.

73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının 574'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye yükseldiği bildirildi.

05 Nisan 2020 Pazar 20:19
73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının ise 574'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının ise 1042 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20 bini aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
7 yerleşim birimi karantina altında
7 yerleşim birimi karantina altında
Recep Kömürcü emekli oldu
Recep Kömürcü emekli oldu
“Eczacı, linç kampanyasının hedefi haline getirilmemelidir”
“Eczacı, linç kampanyasının hedefi haline getirilmemelidir”
“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”
“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”
Siyaset geride kaldı!
Siyaset geride kaldı!
Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı
Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim