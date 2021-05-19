“722 köyde yerleşik alan sınır tespit çalışmaları tamamlandı”

Köylerde yerleşik alan tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin hazırlanan komisyon raporu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Ateş, şunları söyledi:

“Çalışma yapılmayan 37 köyün 18’i belediyelerin mücavir alan sınırı içinde kalmaktadır. Diğer 17’i ise köye dönüşen ve imar planları bulunan beldeler, 1 tanesi ise Koçhisar Barajı’ndan etkilenen ve yeni yerleşim alanı kurulan Alaca Kızılyar Köyü’dür.



722 köyümüzün tamamında köy yerleşik alan sınır tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak söz konusu köylerimizin bağlılarında köy ortak yapısı bulunanların çalışmaları devam etmektedir. Bugün itibariyle merkeze bağlı Morsümbül Köyü, Kaçkaça ve Borsumluçiftliği mahalleleri, Sırıklı Köyü’nün Arzupınar Mahallesi, Şendere Köyü’nün Aktaş Mahallesi, İskilip’e bağlı İkipınar Köyü’nün Manastır Mahallesi, Kargı’ya bağlı Beygircioğlu Köyü’nün Akçayazı Mahallesi, Osmancık’a bağlı Tekmen Köyü’nün Aşağısaltık Mahallesi, Fındıklı Köyü’nün Kepçeli Mahallesi, merkeze bağlı Büyükdivan Köyü ve Mecitözü’ne bağlı Devletoğlan Köyü’nde köy yerleşik alan sınırı genişletme çalışmaları devam etmektedir.” (Haber Merkezi)

