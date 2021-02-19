704 kişi denetlendi

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, 12-19 Şubat tarihlerinde Çorum’da 12 adet ihbar alındığı, bu ihbarların 5 tanesinin asılsız ya da mükerrer, geriye kalan 7 ihbar içinse mahalle denetim ekiplerince gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerinde 704 kişinin denetlendiğinin belirtildiği açıklamada, “Ayrıca denetim ekiplerince 8981 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 111 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

19.02.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden 2 kişidir” denildi. (Haber Merkezi)

