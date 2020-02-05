702 köy yolu ulaşıma açıldı

Özellikle kırsal kesimde, 2019 yılının Aralık ayında başlayan yoğun kar yağışlarıyla birlikte Çorum İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda bugüne kadar merkezde 159 köy olmak üzere toplamda 702 köy, ulaşıma açıldı.

Çorum merkez köylerde 1113 km’lik yolu ulaşıma açılırken tüm ilçelerle birlikte bugüne kadar 4914 km’lik karla kaplanmış yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çatak Köyü’nde yapılan karla mücadele çalışmalarını Yol-İş Sendikası işyeri temsilcileri de yerinde takip ederek, yaklaşık yarım metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışan personele helva ikram etti. (Haber Merkezi)