Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122321
ALTIN
299.847
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7848
EURO
6.5812

702 köy yolu ulaşıma açıldı

Çorum İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleriyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yoğun bir çalışma örneği ortaya koyarak, kısa sürede köy yollarını ulaşıma açıyor.

702 köy yolu ulaşıma açıldı

Çorum İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleriyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yoğun bir çalışma örneği ortaya koyarak, kısa sürede köy yollarını ulaşıma açıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:20
702 köy yolu ulaşıma açıldı

Özellikle kırsal kesimde, 2019 yılının Aralık ayında başlayan yoğun kar yağışlarıyla birlikte Çorum İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda bugüne kadar merkezde 159 köy olmak üzere toplamda 702 köy, ulaşıma açıldı.

Çorum merkez köylerde 1113 km’lik yolu ulaşıma açılırken tüm ilçelerle birlikte bugüne kadar 4914 km’lik karla kaplanmış yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çatak Köyü’nde yapılan karla mücadele çalışmalarını Yol-İş Sendikası işyeri temsilcileri de yerinde takip ederek, yaklaşık yarım metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışan personele helva ikram etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Balyozlu intihar girişimi
Balyozlu intihar girişimi
Chicken Time hizmete açıldı
Chicken Time hizmete açıldı
Çorum Eczası Odası’ndan “coronavirüs” açıklaması
Çorum Eczası Odası’ndan “coronavirüs” açıklaması
CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı
CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı
Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmaları sürüyor
Aşağı Sanayi'de altyapı çalışmaları sürüyor
“Beni kimsesizler mezarlığına gömün” yazıp intihar etti
“Beni kimsesizler mezarlığına gömün” yazıp intihar etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim