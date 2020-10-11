700 dönümlük alan yandı

Hamdiköy Muhtarı Hayati Serbes, köye yaklaşan alevlere ilk müdahaleyi traktörlerle köydeki vatandaşların yaptığını, olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğünü söyledi. Muhtar Serbes, “Tek tesellimizin can kaybı olmaması” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da yaklaşık 700 dönüm civarında çam fideleri, cevizlik ve badem ağaçlarının bulunduğu alanın yandığını duyurarak başta Köy Muhtarı Serbes olmak üzere köy halkına geçmiş olsun dileklerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

(Haber Merkezi)