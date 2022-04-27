700 çocuğun bayramlığı Belediyeden

Gönül Belediyeciliği çalışmaları kapsamında Ramazan ayında da gıdadan giyime, ayakkabıdan yakacak yardımına, sıcak yemekten kuaförlük hizmetine kadar çok farklı alanda sosyal çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, 700 çocuğa bayram sevinci yaşattı.

Pandemi dolayısıyla ara verilen ve daha önceki senelerde de 571 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütün evlerde başlayan bayram telaşının en güzelinin çocukların telaşı olduğunu ifade etti. Başkan Aşgın, çocukların bayram heyecanına ortak olmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi Hz. Peygamberimizin doğum tarihini baz alarak 571 çocuğumuza el uzattık. Tekstil firması da 130 çocuğa da biz yardım etmek istiyoruz dedi ve 700 çocuğumuza bayramlık ihtiyaçlarını veriyoruz. Bayrama 6 gün kala 700 yavrumuzun tepeden tırnağa giyecekleri yeni kıyafetlerini dağıtıyoruz ve o evlerde de bayram sevinci 6 gün önceden başlamış olacak. Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



