70 araç trafikten men edilirken, 2 bin 593 araca da cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezindeki 59 noktada 180 kamera ile trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin kameralar tarafından tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Geçen yıl yapılan denetimlerde 1928 araca trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş, 42 araç ise trafikten men edilmiştir. Bu yılın ilk 6 ayında ise 665 araca trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş, 28 araç ise trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.