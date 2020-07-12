7 yıldır Çorum’u havalandırıyor

İşletme sahibi Sedat Partici, bu alanda Çorum’da bir ilke imza attıklarını belirterek, havalandırma sektöründe Çorumluların çözüm ortağı olmayı amaçladıklarını ve günümüz teknolojilerini en iyi ve etkin biçimde kullanarak, profesyonel bir kadroyla hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Sektörde taahhüt işler üstlendiklerini, sığınak, kafe ve restoran, yemekhane, işyeri, ofis, fabrika, tıbbi ortam, rutubetli ortam, marangozhane, boyahane, jeneratör odası, baca sistemleri havalandırması yaptıklarını, montaj, tamir ve bakım hizmeti verdiklerini anlatan Sedat Partici, son teknoloji mobil soğutucularıyla, Karadeniz ve İç Anadolu illerini de hizmet ağına aldıklarını vurguladı.

Çorum Havalandırma Market’te, mobil ve endüstriyel soğutma sistemleri, hücreli fan, salyangoz fan, kanal tipi fan, aksiyel fan, plastik karma akışlı sessiz fan, çiftlik fanı ve soğutma ekipmanları, dekoratif banyo-WC fanı, çatı fanı, mutfak aspratörleri, Flex hava kanalları, banjur, DKP siyah sac kanalları ve kauçuk yalıtım malzemeleri satışı ve montajı da yapılıyor.

(Haber Merkezi)