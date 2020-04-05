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7 yerleşim birimi karantina altında

Çorum'da karantinaya alınan yerleşim birimi sayısı 7'ye yükseldi.

7 yerleşim birimi karantina altında

Çorum'da karantinaya alınan yerleşim birimi sayısı 7'ye yükseldi.

05 Nisan 2020 Pazar 18:07
7 yerleşim birimi karantina altında

Çorum’da hafta sonu 2 köy ve bir mahalle daha korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Covid-19 salgını Çorum’da da ciddi anlamda tehlikeli olmaya başladı. Vaka sayısı 35'i bulan Çorum’da vaka görülen köylerle ilgili karantina uygulamasına gidiliyor.

İl Pandemi Kurulu tarafından daha önce Sungurlu, Mecitözü, Laçin ve Kargı ilçelerinde 1’er köyde virüs vakası nedeniyle karantina uygulanıyordu.

Bu köylere hafta sonu 3 yerleşim birimi daha eklendi. Kargı ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi’ndeki TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarında karantina uygulaması kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Eskiçeltek Köyü ve Mecitözü İlçesi’ne bağlı Bekişler Köyü için de korona virüs vakası nedeniyle karantina uygulaması kararı alındı.

Böylelikle Çorum'da karantinaya alınan köy ve yerleşim birimi sayısı 7'ye çıktı. Karantina uygulaması çerçevesinde 14 gün süreyle köylere giriş-çıkış olmayacak. (Haber Merkezi)

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