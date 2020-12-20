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7 yaşındaki Arif Emre kansere yenildi

Çorum’da ilik kanseri rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören minik Arif Emre hayatını kaybetti.

Güncel 20.12.2020, 19:05
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7 yaşındaki Arif Emre kansere yenildi

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle yaklaşık 3 yıldır tedavi gören 7 yaşındaki Arif Emre Dölek önceki gün vefat etti.

Son 2 aydır Ankara Hacettepe Hastanesi’nde tedavi gören Arif Emre Dilek’in yakınları Cuma akşam saatlerinde gelen ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

ÇORUM HABER, minik Arif Emre’ye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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