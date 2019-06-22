7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nde gala yemeği

Çorum’un gözde mekanlarından Hanoğlu Konağı’nda önceki akşam düzenlenen Gala Yemeği’ne Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Eğitim Sen Merkez Teşkilat Başkanı Orhan Tosik, HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Kongre Başkanı Prof. Dr. Dursul Ali Köse, kongreye yurtiçi ve yurtdışından katılan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Köse, özellikle Çorum Valiliği’ne katkıları için teşekkür etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Güler de yaptığı konuşmada HİTÜ evsahipliğinde harika bir kongre ve gece düzenlendiğini vurgulayarak emeği geçenleri kutladı. Gecede poster yarışmasında dereceye girenlere plaket ve ödülleri; Anorganik Kimya Kongrelerine bugüne kadar büyük katkı sağlayan emektar akademisyenlere plaket ve 7. Kongrenin yapılmasına katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgeleri dağıtıldı. Etkinlik yemekle son buldu.

Öte yandan Çorum’da düzenlenen 7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’ne yurtiçi ve dışından katılan misafirler bugün Çorum Müzesi, Hattuşa ve Yazılıkaya’yı da ziyaret edecek.

(Volkan SINAYUÇ)