7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi bugün başlayacak

Hitit Üniversitesi’nin evsahipliğinde 19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek olan 7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin açılışı da bugün saat 09.00’da HİTÜ MYO Ethem Erkoç Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün onursal başkanlığını ve Prof. Dr. Faruk Gökmeşe ile Prof. Dr. Dursun Ali Köse’nin kongre başkanlığını yaptığı Kimya Kongresi’ne yurtiçi ve dışından katılan misafirler ayrıca Çorum Müzesi, Hattuşa ve Yazılıkaya’yı da ziyaret edecek. Gala yemeği ise yarın akşam Hanoğlu Konağı’nda yapılacak.

“Kongrenin amacı üniversiteler, kamu ve özel endüstri kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik, tıp gibi çeşitli disiplinlerde anorganik kimya konularında çalışan temel bilimciler ile uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak, katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek, alanda yetişecek genç akademisyenlere deneyim kazandırmak, anorganik kimya alanındaki son teknolojik gelişmeler ve gelecekle ilgili eğilimleri ortaya koymak ve bilimsel etkinlikleri sürekli kılarak artırmaktır” Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, kongre kapsamında, koordinasyon kimyası, kristalografi, inorganik-organik materyaller kimyası, oksit bileşikleri, katalizörler, organometalik kimya, supramoleküler bileşikler, reaksiyon mekanizmaları, enerji ve fotokimya, biyoinorganik kimya, katı hal kimyası gibi pek çok konuda sözlü ve/veya poster sunumları şeklinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Kongreye 60 farklı üniversiteden 25’i yabancı 350 civarında bilim insanının katılacağını açıklayan Gökmeşe ve Köse, ilki 2007 yılında Adana’da Çukurova Üniversitesi'nde 300 bilim insanın katılımı ile yapılan kongrenin daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nce organize edildiğini bildirdi.

Gökmeşe ve Köse ayrıca Çorum’daki kongreye yurtdışından Prof. Narayan Hosmane, Prof. Thanos Salifoglou, Prof. İmameddin Amiraslanov, Prof. Abdolali Alemi, Prof. Robert Glaum, Prof. Christophe Darcel, Prof. Rui Fausto, Prof. Shakhnoza A. Kadirova ile Prof. Mike Beckett gibi isimlerin de katılacağını vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)