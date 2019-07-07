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7 milyon 740 bin 502 öğrenci YÖK’e kayıtlı

Türkiye’de yüksek öğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.

7 milyon 740 bin 502 öğrenci YÖK’e kayıtlı

Türkiye’de yüksek öğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.

07 Temmuz 2019 Pazar 22:12
7 milyon 740 bin 502 öğrenci YÖK’e kayıtlı

Ajans Press, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yüksek öğretim gördüğü saptandı. Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun ön lisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans, 96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında üniversitelerle alakalı 198 bin 608 haber yansıması tespit edilirken, sadece yıl içinde 94 bin 888 habere konu olduğu görüldü. 2019 yılı içerisinde eğitim başlığında ise 500 bin’in üzerinden yazılı basın haberi tespit edilirken, eğitim sistem tartışmaları ve sınav sisteminin en çok haber konusu olan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.(Haber Merkezi)

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