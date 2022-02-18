“7 Kocalı Hürmüz” yarın sahnelenecek

Ünlü dizi oyuncusu Cantuğ Turay’ın yönetmenliğini üstlendiği “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikali, Türkiye turnesi kapsamında yarın Çorum’a geliyor. Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yarın saat 19.00’da sahnelenecek olan oyunun biletleri Biletix ve Biletinial siteleri başta olmak üzere Puuvilla Bayan Butik’ten alınabilecek. Geniş bir oyuncu kadrosu bulunan oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Öte yandan Ankara Ritüel Sanat Merkezi tarafından sahnelenen Bugüm Topçu Turay, Başar Vural, Cantuğ Turay ile Arsal Mazmanoğlu’nun rol aldığı “Mucize” isimli oyun da bugün saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bu oyunun biletleri de Biletix ve Biletinial siteleri başta olmak üzere Puuvilla Bayan Butik’ten alınabilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

