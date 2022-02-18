“7 Kocalı Hürmüz” yarın sahnelenecek
Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarından olan, Sadık Şendil imzalı “Yedi Kocalı Hürmüz” isimli müzikal oyun Ankara Ritüel Sanat Merkezi ve TED Üniversitesi Tiyatro Topluluğu yorumuyla 20 kişilik kadrosuyla Çorum’da sahnelenecek.
Ünlü dizi oyuncusu Cantuğ Turay’ın yönetmenliğini üstlendiği “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikali, Türkiye turnesi kapsamında yarın Çorum’a geliyor. Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yarın saat 19.00’da sahnelenecek olan oyunun biletleri Biletix ve Biletinial siteleri başta olmak üzere Puuvilla Bayan Butik’ten alınabilecek. Geniş bir oyuncu kadrosu bulunan oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Öte yandan Ankara Ritüel Sanat Merkezi tarafından sahnelenen Bugüm Topçu Turay, Başar Vural, Cantuğ Turay ile Arsal Mazmanoğlu’nun rol aldığı “Mucize” isimli oyun da bugün saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Bu oyunun biletleri de Biletix ve Biletinial siteleri başta olmak üzere Puuvilla Bayan Butik’ten alınabilecek.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
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|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
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|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
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|25
|22
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|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Gençlerbirliği
|24
|30
|13. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
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|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14