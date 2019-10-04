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7 kazada 17 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

7 kazada 17 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

04 Ekim 2019 Cuma 21:45
7 kazada 17 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde R.B yönetimindeki araç kaza yaptı. Kazada sürücü hayati tehlike olacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Sürücü daha sonra hastaneden habersiz olarak ayrıldı. Merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde ise M.Ö yönetimindeki araç M.B isimli bisikletli kişiye çarparak yaraladı.

Alaca Değirmendere Köyü Hüseyin Gazi Türbesi mevkiinde ise H.Ç (19) yönetimindeki otomobil yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan N.Ş (35) yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Sungurlu Gökçam Köyü mevkiinde B.S (59) yönetimindeki araç yoldan çıktı. Kazada sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Dodurga Kuyucak Köyü’nde H.D (39) yönetimindeki araç karşı yönden gelen R.G (63) isimli sürücünün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.G (63) yaralanarak tedavi altına alındı.

Kargı Saraçlar Köyü’nde S.S (57) isimli kişinin yönetimindeki traktör yoldan çıktı. Sürücü ile birlikte M.A isimli yolcu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde bulunan C.K (38) yönetimindeki araç Ardıç Köyü mevkiinde aynı istikamette seyir halinde bulunan İ.S (37) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Ö.Y (12), S.Y (17), M.E.Y (5), G.Y (37) ile M.A (63) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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