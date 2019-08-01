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7 kazada 15 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

7 kazada 15 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:30
7 kazada 15 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi’nde G.D ve M.A yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yavruturna Mahallesi’ndeki diğer kazada K.A yönetimindeki motosiklet ile G.D yönetimindeki araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde S.D yönetimindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ulukavak Mahallesi’nde P.Ş yönetimindeki araç kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte G.Y, Z.Ş, K.K.Ş ve B.Y isimli kişiler yaralandı.

Ulukavak’taki diğer bir kazada ise Ş.Ö.Y ve G.B. yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ö ve U.G isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde M.Y yönetimindeki araç orta röfüjdeki direğe çarparak kaza yaptı. Sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Ankara Karayolu Kalehisar Köyü mevkiinde ise Çorum istikametinde Ankara istikametine seyir halinde bulunan Ü.A (63) yönetimindeki traktör ters şeritten seyir halinde iken Ö.S (67) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 01.08.2019 20:24
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