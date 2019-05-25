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7 KAZADA 11 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

7 KAZADA 11 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:11
7 KAZADA 11 YARALI

Ulukavak Mahallesi’ndeki kazada Ö.D.A isimli kişinin yönetimindeki motosiklet devrildi. Sürücü yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’nde S.A yönetimindeki araç Z.B.D isimli kişiye çarparak yaraladı. Akkent’te M.Ö isimli kişi kullandığı elektrikli motosikletle kaza geçirerek yaralandı. Çepni Mahallesi’nde F.Ç yönetimindeki araç D.E isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Ulukavak’taki ikinci kazada Ç.P yönetimindeki motosiklet ile H.T yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu olan N.B isimli kişi yaralandı. Çepni Mahallesi’ndeki kazada S.M.A ve U.T isimli sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sungurlu Örnekevler Mahallesi’nde ise S.A ve S.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ve yanlarında yolcu olarak bulunan E.A yaralandı.

(Haber Merkezi)

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