7 kaza 25 yaralı

Alınan bilgiye göre merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde U.A isimli kişinin sevk ve idaresindeki araç M.A yönetiminde olan park halindeki araca çarptı. Kazada U.A isimli sürücü yaralandı. Akkent Mahallesi’nde ise M.K ve İ.B yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.E ve C.T.A isimli kişiler yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde G.E ve C.G yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yine Çepni Mahallesi’nde S.E isimli sürücü seyir halinde iken A.K isimli yayaya çarparak yaralarken, Bahçelievler Mahallesi’nde A.N.B ve E.Ş yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.E yaralandı.

Buharaevler Mahallesi’nde K.B ve M.N isimli sürücülerin sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.N, D.B, M.B, S.B, M.C.B isimli kişiler de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Karakeçili Mahallesi’nde M.E ve S.Ç yönetimindeki araçların çarpışması sonucu ise iki sürücü ile birlikte D.A.A, H.A, Y.Ç, V.A ve G.E isimli kişiler yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

(Haber Merkezi)