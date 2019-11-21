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7 işçinin ifadesi alındı

Yol çalışması esnasında bulunan lahdin kapağının açılmış olması, yeni bir tartışmayı veya incelemeyi de gündeme getirdiğini gazetemizde duyurmuştuk. Belediye işçileri tarafından bulunan lahit mezar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 7 işçinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alındığı ortaya çıktı.

7 işçinin ifadesi alındı

Yol çalışması esnasında bulunan lahdin kapağının açılmış olması, yeni bir tartışmayı veya incelemeyi de gündeme getirdiğini gazetemizde duyurmuştuk. Belediye işçileri tarafından bulunan lahit mezar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 7 işçinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alındığı ortaya çıktı.

21 Kasım 2019 Perşembe 21:30
7 işçinin ifadesi alındı

Belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit sonrasında yapılan araştırmada işçilerin 'Koruma Kanununa Muhalefet' suçunu işledikleri tespit ederek soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle A.K., Y.G., M.T.,.L., E.O., N.T ve A.A. adlı işçilerin ifadeleri alındı. İşçiler ifadelerinde çıkarılan lahdin kapağını açmadıklarını, hemen sorumlularını arayıp konu hakkında bilgi verdiklerini belirterek kendilerini savunurken, mezarın içerisinden de değerli bir eşya yada benzeri bir şeylerin çıkıp çıkmadığından haberlerinin olmadığını söylediler. Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor. (Yusuf ÇINAR) a dahil ediyoruz. Akıllı Şehirler Yol Haritası projesinde de, Hitit Üniversitesi, İl Etüt Proje Müdürlüğü, Bilsem, Ticaret Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte istişare toplantıları yaparak projeden elde edilecek faydayı en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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