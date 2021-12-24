7 gün 24 saat açık kütüphane hizmete girdi

Öğrenciler ve araştırmacılar haftanın her günü bu kütüphanede her türlü imkândan yararlanabilme imkânı buluyor. Bu kütüphanede bilgisayar masaları, özel çalışma alanları, kitap okuma salonu, çocuk oyun gurubu, bebek salonu, satranç masası yer alıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hasanpaşa Kütüphanesi’ni yeni yerinde ziyaret ederek ders çalışan ve araştırma yapan gençlerle sohbet edip, gençlerin taleplerini dinledi.



BELEDİYE BAŞKANINDAN 7/24 AÇIK KÜTÜPHANEYE DAVET

7 gün 24 saat açık olan bu kütüphaneye tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yayınladığı video ile gençleri kütüphaneye davet etti. Aşgın, yayınladığı videoda, “Değerli gençler, şuan içinde bulunduğum yer 7 gün 24 saat açık olan Çorum’un ilk kütüphanesi. Kadeş Barış Meydanı’nın içinde ve kafe konseptinde her türlü imkânı ve donanım içerisinde olan, kitaplarıyla, bilgisayar imkânıyla, çalışma alanlarıyla, çocuk oyun gurubuyla, bebek salonuyla 7 gün 24 saat açık olan, Türkiye’de çok az örneği olan bu güzel kütüphaneye tüm gençlerimizi ve hemşehrilermizi bekliyoruz. Belediye olarak lojistik desteği veriyoruz. Zaten seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Bu güzel şehir 7 gün 24 saat açık bir kütüphaneyi hak ediyor demiştik. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. İl Kültür Müdürlüğümüzle güzel bir iş birliği ile halk kütüphanemiz olan Hasan Paşa Kütüphanesini buraya taşıdık ve 7 gün 24 saat açık hale getirdik. Tüm gençlerimizi ve kitapseverleri bu kütüphanemize bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

