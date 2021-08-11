7 arsadan 4’ü satıldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri huzurunda düzenlenen ihaleye saat 14.30’da başladı. Fiyatları 150 bin TL’den 1 milyon 100 bin TL’ye kadar değişen oranlarla açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılan arsalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İhalede 7 arsadan 4 tanesi satıldı. Buna göre Ayarık’ta muhammen bedeli 1 milyon lira değerindeki arsanın satışı ileri bir tarihe ertelenirken, Çepni Mahallesi’ndeki arsaya 1 milyon 600 bin lira en yüksek teklifi Yavuz Altıaylık, Gülabibey Mahallesi’nde muhammen bedeli 870 bin lira değerindeki arsaya 871 bin lira en yüksek teklifi Hamit Uysal, Gülabibey Mahallesi’nde muhammen bedeli 150 bin lira değerindeki arsaya en yüksek teklifi 152 bin lira ile Nesimi Şen, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki arsaya ise en yüksek teklifi 301 bin lira ile Ümit Holdul verdi. İhalelerin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

(Süleyman ERDEN)

