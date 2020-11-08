692 milyonluk bütçeye onay

Çorum Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci olağan toplantısını Halil İbrahim Aşgın yönetiminde önceki gün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Yoklama yapılması ve mazeret dilekçelerinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından 2021 yılı bütçesi ile ilgili üyelere bir sunum yapıldı.

Konuşmasına İzmir depremi ile başlayan ve Meclis olarak yapılması gereken ne varsa yapmaları gerektiğini anlatan Başkan Aşgın, ayrıca yarın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile de tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Aşgın, sonraki nesilleri güzel bir ülke bırakmak hedefinde olduklarını, bunun için de öğretmenlere büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’ye de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aşgın daha sonra bütçe sunumuna geçti. Kendilerine gelen teklifin 815 milyon TL düzeyinde olduğunu ve yaptıkları görüşmelerle bütçeyi 692 milyona indirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın, 189 milyonluk arsa satışı yapmayı hedeflediklerini, yatırım ve kamulaştırmaya 277 milyon TL harcanacağını bildirdi. Başkan Aşgın 2021 bütçesinin yatırım bütçesi olacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Grubu adına Kenan Özüyağlı, CHP grubu adına da Tuncay Yılmaz, Nazik Bulut ve Rüştü Çağlar’ın birer konuşma yaptığı toplantıda son olarak ise 68 maddeden oluşan bütçe kararnamesi tek tek oylandı. Oylamada AK Parti ve MHP’li üyeler evet oyu kullanırken, CHP’li üyeler red oyu verdi.

Buna göre Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesi, 100 milyon TL’lik borçlanma yetkisi ile birlikte 692 milyon 515 bin TL olarak kabul edildi.

(Haber Merkezi)