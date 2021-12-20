68 yıllık ticari hayatını noktalıyor

Çorum’un saygın iş insanlarından Tuygun Büğdüz, tam 68 yıllık ticari hayatını noktalamak üzere, Büyük Zafer Çarşısı zemin katındaki kumaşçı mağazasını tasfiye ediyor. Bu amaçla, elinde bulunan kaliteli kumaşları elinden çıkarmak üzere kampanya açtı.

“Kumaşçı Büğdüzler” olarak uzun yıllar boyunca en kaliteli kumaşları Çorumlulara sunduklarını belirten Tuygun Büğdüz, “Mesleğimi daima severek yaptım, ama artık 84 yaşıma geldim. Cazip indirimlerle mağazayı boşaltıp köşeme çekilmek isbtiyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

