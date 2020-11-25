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663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Güncel 25.11.2020, 12:51
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663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre bir şahsın, yaşa dışı yollardan ülkemize sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan, cinsel içerikli haplar ile cinsel içerikli gıda maddelerini araç ile Çorum'a getirerek irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine,

KOM ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bahse konu araç İl merkezi Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdurularak arama yapılmış. Yapılan aramalarda 153 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli ilaç, 108 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli gıda maddesi, 210 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli jel, 24 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli sıvı içecek, 168 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli mendil ele geçirildi.

Toplam 663 adet cinsel içerikli ürüne el koyan polis ekipleri gözaltına aldığı araç sürücüsünü, ifadesi alındıktan sonra 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan adliye'ye sevketti. 

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