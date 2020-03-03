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"66 ilimizde 73 İş Kulübümüzle hizmet veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un hayata geçirdiği “İş Kulüpleri” uygulaması ile iş arayan vatandaşlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladıklarını söyledi. 

"66 ilimizde 73 İş Kulübümüzle hizmet veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un hayata geçirdiği “İş Kulüpleri” uygulaması ile iş arayan vatandaşlara iş bulma süreçlerinde profesyonel destek sağladıklarını söyledi. 

03 Mart 2020 Salı 16:43
"66 ilimizde 73 İş Kulübümüzle hizmet veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 66 ilde 73 İş Kulübünün “(Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay (İl Müdürlüğü ve İskenderun Hizmet Merkezi), Iğdır, Isparta, İstanbul (6), İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya (2), Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak)” vatandaşlara hizmet verdiğini aktarırken, 2020 yılı sonuna kadar bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. 

“İş Kulüplerimizi 2020 yılının sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” 
Kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Selçuk, “İş Kulüplerimizden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalanmıştır. İş Kulüplerinden aldığımız olumlu sonuçlar ve geri bildirimlerle birlikte İş Kulüplerimizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 
İş Kulüplerinin en fazla 15 kişilik gruplar hâlinde hizmet verdiğini, eğitimlerin ise 2 günden 5 güne kadar sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, katılımcıların iş bulma sürecine ilişkin bilgileri öğrenerek pratik yapma imkânı bulduklarını söyledi. Bakan Selçuk, eğitimlerin kapsamı ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı: 
"İş Kulübü faaliyetlerinde katılımcıların beceri, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İş arama kanalları ve iş gücü piyasası hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Etkili öz geçmiş hazırlamayı ve bir iş görüşmesinde nasıl davranılması gerektiğini öğretiyoruz. Bu eğitimler esnasında yalnızca teorik bilgiler vermiyor, aynı zamanda katılımcılara öğrendiklerini uygulama fırsatı da sunuyoruz. Böylece katılımcılarımız iş arama sürecini daha etkin ve daha öz güvenli bir şekilde yönetiyor. Bu kulüplerimizin sayısının artırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.” 

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