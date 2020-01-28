655 projeye 96.3 milyon lira hibe

Bugüne kadar Çorum’da 201 Milyon TL’lik yatırım yapıldığının belirtildiği açıklamada, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda birçok yatırıma yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiği, Çorum’da 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, traktöründen karavanına, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 655 projeye destek olunduğu ifade edildi. 201 Milyon TL yatırım tutarına sahip bu projelere 96,3 Milyon TL hibe sağlandığı ve 89,5 Milyon TL hibenin yatırımcılara ödendiğinin kaydedildiği açıklamada 2019 yılında gerçekleşen faaliyetler ve verilen destekler hakkında şu bilgilere yer verildi:

“2019 yılında sözleşmeye bağlanan 28,9 Milyon TL yatırım tutarlı 65 projeye 10,9 Milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Yeni imzalanacak sözleşmeler ve 2020 yılında çıkılacak proje çağrıları hariç olmak üzere, 2019 yılından devam eden 14,4 Milyon TL yatırım tutarlı 12 projeye ise 2020 yılında 6,8 Milyon TL hibe ödenecek.

Çorum’un da içerisinde yer aldığı ve Ülkemizde ilk defa 12 ilde uygulanacak olan LEADER desteği için Eylül 2019’da çıkılan 7. çağrıda, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği’nin başvuruları alındı. Bu başvurulara yönelik proje inceleme süreci devam etmektedir.

2019 yılsonu itibariyle; 5 yıllık izleme dönemini tamamlayan, 63.402.929,02 TL sözleşme tutarına sahip 34.154.705,49 TL hibe ödemesi yapılan, 316 projenin mali kapanışı gerçekleştirildi.”

(Haber Merkezi)