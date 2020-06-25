Son Dakika

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Güncel 25.06.2020, 13:45 25.06.2020, 13:49
12
65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgede, gelinen aşamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Yayımlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. 

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:04
Öğle 12:48
İkindi 16:47
Akşam 20:22
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Ümraniye 29 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 30 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 30 51
5. M. United 31 49
6. Wolverhampton 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Crystal Palace 31 42
10. Everton 31 41
11. Arsenal 30 40
12. Burnley 30 39
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 30 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 30 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 31 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 68
2. Barcelona 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 30 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Deportivo Alaves 31 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 31 33
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 31 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 30 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@