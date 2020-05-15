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65 yaş üstüne izin saati değişti

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati değişti

15 Mayıs 2020 Cuma 23:37
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65 yaş üstüne izin saati değişti

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı. 

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 16.05.2020 11:21
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