“65 yaş üstü büyüklerimize otobüslerde sıkıntı yaşatılmasın”

Belediye Meclisi toplantısında Ulaş A.Ş.’nin borç ertelenmesi talebinin görüşüldüğü gündem maddesi esnasında söz alan Özbal, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere tüm dünya ve ülkemiz, kovid-19 denen bir virüs belası ile uğraşmaktadır.

Ülke olarak, Çorum olarak, esnaf olarak, memur olarak, çalışan olarak, çalışmayan olarak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı olarak kısacası insan olarak zor günlerden geçmekteyiz.

Belediyemiz bu zor günlerde mağdur olan her kesime yardım etmek istemiştir. Özellikle toplu taşıma hizmet işini üstlenmiş olan Hitit Ulaş A.Ş. firmasının muhtemelen talebi doğrultusunda hem nakdi yardım hem de borç ertelenmesi gibi yardımlarda bulunmak istemiştir. Firma yetkilileri bu konuda haklı mıdırlar? Evet, haklılık payları yüksektir. Bu yardımlar ve borç ertelemeleri yapılmalı mıdır? Evet yapılmalıdır.

Lakin bizim de Ulaş A.Ş. yetkilerinden haklı olarak bazı isteklerimiz olacaktır. Öncelikle otobüsleri kullanan şoför kardeşlerimizin işleri son derece zordur. Bunun farkındayız. Mahalle toplantılarında da halk otobüslerinden kaynaklı şikâyetleri dinlemiştik.

Sayın firma yetkililerine seslenmek istiyorum. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz, merkezi hükümetin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde araçlarımıza ücretsiz binmektedir. Toplu taşıma hizmet işinin ihalesini alırken kurallar belliydi. Büyüklerimizin ve kanunların hak verdiği kişilerin, verdiğiniz hizmetten ücretsiz faydalandığını biliyoruz. Sizlerden ricam, her ne olursa olsun özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizi üzmeyiniz. İşinizi sevgi ve saygı çerçevesinde yapınız ve en ufak bir olayda insanları polis çağırmakla tehdit etmeyiniz.

Olağanüstü toplantı olması sebebiyle önerge veremedik. Gönül isterdi ki bu firmamıza yapılan destekler ve ertelemeler okullarımıza, fabrikalarımıza servis hizmeti veren servisçi esnafımıza aynı zamanda ticari taksi hizmeti veren kardeşlerimize de verilsin ama bu mümkün olmadı” dedi. (Haber Merkezi)