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65 yaş maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Şükrü Kayık, maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. 

19 Mayıs 2020 Salı 14:54
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65 yaş maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına destekler devam ediyor. Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Şükrü Kayık, yaşlılık maaşı ödemesi için evine gelen PTT görevlisi Veysel Kemelek’e, bu aylığını kampanyaya bağışlamak istediğini belirtti. Bunun üzerine Kemelek, Kaleboğazı Mahallesi Muhtarı Rüstem Kılpelit’e bilgi verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan Kayık’tan maaşını alan Kılpelit, parayı bankaya yatırarak makbuzunu da kendisine teslim etti. 

"Bu hareketi bizleri duygulandırdı" 
Kemelek, 65 yaş maaşı ödemesi için geldikleri evde Şükrü Kayık’ın kendisine maaşını “Biz bize Yeteriz” yatarız kampanyasına bağışlamak istediğini açıkladığını dile getirerek, “Bunun üzerine mahalle muhtarıyla iletişime geçtik. Oda Şükrü amcayla ilgilendi. Bağışını bankaya yatırarak makbuzunu kendisine teslim etti. Şükrü amca çok yürekli, güzel bir insan. Bu hareketiyle bizleri duygulandırdı. Böyle güzel insanlarımız olduktan sonra ülkemizin sırtı yere gelmez” dedi. 

"Bu devletin yanında duruşun bir ifadesidir" 
Kaleboğazı Mahallesi Muhtarı Rüstem Kılpelit de, “Şükrü amcayla gurur duyuyoruz. Devletin yanında duruşun bir ifadesidir. Kendisine yetecek bir parayı devletimize bağışlamasından, yanında olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. 
Devlete destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışta bulunduğunu belirten Şükrü Kayık, bu süreçte kendisiyle ilgilenen mahalle muhtarı ve PTT görevlisine teşekkür etti. 

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:19
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