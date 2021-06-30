“6498 kooperatif üyesine 87 milyon TL satış yapıldı”

Kooperatife kayıtlı 461 köy ve 52.812 üyenin bulunduğunu kaydeden Pehlivan, “Kurumumuz, 2019 ve 2020 faaliyet yıllarında toplam 9 adet satış mağazasında 12’si üniversite, 15’i de lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 27 personel ile hizmet vermiştir” dedi.

Geçtiğimiz faaliyet dönemlerinde toplam 6498 aktif ortağa tarım alet ve makinası, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, zirai tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan ürünler olmak üzere yaklaşık 87 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini belirten Pehlivan, “Ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile 220 ton buğday ve 285 ton arpa alımı yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Çorum Şeker Fabrikası ile işbirliği protokolü yaparak 2019 ve 2020 faaliyet yıllarında da yaş pancar küspesi paketleme işlemini devam ettirdiklerini söyleyen Pehlivan, “Bu süreçte yaklaşık olarak 65 bin ton yaş pancar küspesi paketlenerek ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylece hem kooperatifimize gelir hem de hayvancılıkla uğraşan bölge çiftçilerimize büyük katkı sağlanmıştır.

Kooperatifimiz 2019 ve 2020 faaliyet yıllarında ana sözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkânları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşviklerinizle sizlere daha iyi hizmet etmek yegâne gayemiz olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

