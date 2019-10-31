“64 araçla günde 735 sefer yapılıyor”

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü M. Nuri Burhan, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat, Minibüsçüler ve Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Hitit Ulaş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Çorum içerisinde kullanılan toplu taşıma araçlarının güzergâh bilgilerinin yanı sıra çalışma saatleri hakkında geniş bilgi verildi. Toplantı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, mahalle muhtarlarına toplu taşıma ile ilgili gelen istek ve şikâyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirdiklerini ve çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Şehir içerisinde sabah 06.30 ile 23.30 arasında toplam 29 hat, 46’sı yeni, 18’i eski olmak üzere toplam 64 araç ve 130 şoförle günlük 735 sefer yapıldığını belirten Çöplü, “Toplu taşımada kullandığımız otobüslerin tamamında kamera ve takip sistemi bulunmakta ve araçlar hem kameradan hem de takip sisteminden izlenmektedir. Muhtarlarımıza otobüslerin geçtiği güzergâhlarımız tek tek harita üzerinde gösterildi. Öte yandan vatandaşlarımızdan hem bize hem de muhtarlarımıza gelen talepler doğrultusunda güzergâhlarda iyileştirmeler yapacağız. Hemşehrilerimize daha güzel bir toplu taşıma hizmeti sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Önceliğimiz toplu taşımada vatandaş memnuniyeti” dedi.

(Haber Merkezi)