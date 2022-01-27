62 köy yolu ulaşıma kapalı

Kurtarma Ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. @valimustafacftc pic.twitter.com/YnZaJ0wgtj — Çorum Valiliği (@CorumValiligi) January 27, 2022

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin 2021-2022 kış sezonunda toplam 1163 köyde 8 bin 141 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Hala ulaşıma kapalı 62 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 araç ve 70 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 21 cenaze refakati, 24 araç kurtarma ve 63 ambulansa refakat hizmeti sunuldu. 112 Acil Servis, AFAD, YEDAŞ ve Jandarma ile koordine halinde acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi olaylar öncelikli olmak üzere karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Karla mücadele için taleplerin '222 1 222' numaralı Kar Mücadele Hattı'na bildirilmesi, vatandaşlarımızın seyahat esnasında kış şartlarının gerektirdiği kar lastiği, patinaj zinciri, çekme halatı gibi teçhizatları mutlak suretle bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."