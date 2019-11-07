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610 yaşlıya bakım hizmeti

Çorum Belediyesince 610 yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor. 

610 yaşlıya bakım hizmeti

Çorum Belediyesince 610 yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor. 

07 Kasım 2019 Perşembe 20:06
610 yaşlıya bakım hizmeti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliğini benimsediklerini belirtti.

Yaşlıların bir toplumun manevi direği olduğunu vurgulayan Aşgın, "Onlar ömürlerini kendilerinden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamış. Bu bakımdan toplumun temelinde harçları bulunan yaşlılara hürmet, dini olduğu kadar vicdani ve insani bir görevdir." ifadesini kullandı.

Belediye bünyesinde 12 personelle kurulan 6 ekibin günde kent merkezindeki 12 evde temizlik ve bakım yaptığını anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Ayda ortalama 250 evin temizliğini yapıyoruz. Belediyemize müracaat eden ve talepleri uygun görülen 455 hanemizde 610 yaşlımıza hizmet veriyoruz.Temizlik hizmetimiz 65 yaş üzeri ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımızı kapsıyor. Yardım talebinde bulunmak isteyen yaşlılarımızın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır."

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