“60 bin vatandaşa 63 milyon destek sağladık”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 20 Mayıs’tan buyana Çorum’da 60 bin 591 kişiye 63 milyon liralık destek sağladıklarını kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bunların içerisinde 1, 2 ve 3. fazlarında bulunduğu biner liralık yardımların da dahil olduğunu söyledi.
Güncel 29.05.2020, 22:49
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Ceylan, esnek çalışma yardımları ve nakdi verilen yardımların da dahil olduğunu ifade etti. Kendilerinin sosyal devlet anlayışı gereği bütün bunları yapmalarının yanında Çorum Belediyesi’nin de 250 lira nakdi ve gıda yardımı yaptığını vurgulayan Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sosyal yardımlaşma kanalıyla da gıda yardımlarının devam ettiğini dile getirdi.
Ceylan, bu tür yardımların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. (Haber Merkezi)
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